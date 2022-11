Um homem de 43 anos foi morto nesta terça-feira (15) ao tentar defender a cunhada que estava sendo agredida pelo marido durante uma reunião de família no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de 28 anos foi preso e encaminhado para a delegacia.

A vítima, Antônio Ailson Moreira de Lima, foi esfaqueado no peito e chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O aspirante a oficial da PM, Fagner Leão, relatou à TV Anhanguera o que aconteceu.

“A família estava durante todo o dia ingerindo bebidas alcoólicas e, ao final do dia, o marido começou a esganar a esposa. Nesse momento, o cunhado chegou para socorrer ela, mas os homens começaram a brigar, momento em que o suspeito desferiu um golpe de faca no peito da vítima”, narrou.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso próximo ao local do crime. Com ele, a Polícia Militar (PM) apreendeu a faca que teria sido usada para ferir Antônio. “Ele fugiu de bicicleta e foi preso poucos minutos depois do crime”, detalhou Fagner. Ele deve responder por homicídio e violência contra mulher.

