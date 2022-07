Cidades Homem é morto após ofender mulher e marido dela é principal suspeito, diz polícia Polícia Civil revela que crime foi motivado por trocas de mensagens entre a vítima e a mulher

Um homem, de 29 anos, que teria difamado uma mulher, de 43 anos, foi morto na última sexta-feira (15), no Distrito de Itacaiu, em Britânia, a 326 km de Goiânia. Segundo o delegado responsável pelo caso, Antônio Júnior Siqueira, o marido dela é o principal suspeito do crime. “Foi uma briga envolvendo discussões entre a esposa do autor do fato e a vítima. Eles estava...