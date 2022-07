Cidades Homem é morto com golpes de faca após discutir com adolescente Romário de Santos Sousa, de 33 anos, foi morto durante uma discussão na madrugada desta terça-feira (26)

Romário de Santos Sousa, de 33 anos, foi morto durante uma discussão na madrugada desta terça-feira (26), próximo a uma distribuidora de bebidas, em Aparecida de Goiânia. O homem foi atingido com golpes de faca por um adolescente de 13 anos, que está foragido, e morreu no local. De acordo com o delegado Altair Gonçalves Junior, o suspeito é neto do dono da distri...