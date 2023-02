Câmeras de segurança de uma distribuidora em Caldas Novas, no sudeste goiano, registraram o momento em que um homem é morto a tiros à queima roupa na calçada do estabelecimento. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (1°). Ele chegou a receber atendimento médico, mas morreu no local.

De acordo com informações da TV Anhanguera, o homem assassinado foi identificado como Eberson Santos Lima. O crime aconteceu no bairro Caldas do Oeste.

As imagens mostram quando a vítima conversa com o autor dos disparos, que está em uma moto e lhe entrega uma mercadoria. Ao virar de costas, o homem de camisa azul desce da moto, pega uma arma e atira contra Eberson. A vítima possui processo judicial por posse de drogas.

Um cliente que estava no local se assusta e até levanta os braços. Então, o suspeito, ainda não identificado, sai com a motocicleta.

Após o assassinato, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas ele não resistiu e morreu no local.

Até a última atualização desta matéria, foi informado pela TV Anhanguera que a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) procura pelo autor dos disparos. A reportagem tentou contato com a Polícia Civil do Estado de Goiás para saber sobre o andamento das investigações e aguarda retorno.