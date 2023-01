Atualizada às 8h55 de 30 de janeiro de 2023

Um homem de 46 anos foi morto após se envolver em uma briga durante um jogo de sinuca no sábado (28), no bairro Paraíso, em Anápolis, a 55km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), testemunhas contaram que a vítima estava jogando uma partida dentro de um bar por volta das 23h e acabou discutindo com uma pessoa desconhecida.

À polícia, alguns frequentadores do bar disseram que viram o homem levar um tapa no rosto, mas que neste momento, o dono do estabelecimento fechou o bar e a confusão continuou do lado de fora. De acordo com a PM, as testemunhas relataram que foram embora para casa e só ficaram sabendo da morte do homem horas depois.

Segundo informações da ocorrência, a vítima costumava frequentar o bar e fazia apostas em dinheiro nos jogos de sinuca. O homem era conhecido do dono do estabelecimento e dos frequentadores, mas ninguém conhecia o suspeito de agredir e matar a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da vítima. AO POPULAR, o Instituto Médico Legal (IML) confirmou que recebeu o corpo do homem e já liberou para a família. Além disso, o laudo mostra que a vítima morreu por espancamento.

O POPULAR tentou contato com a Delegacia Regional de Anápolis para saber se o suspeito já foi identificado, mas não tivemos retorno até a publicação desta matéria.

