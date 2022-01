Cidades Homem é morto em hotel na Avenida Anhanguera após tentar agredir hóspede, em Goiânia Homem foi asfixiado depois de ser imobilizado por três pessoas

Um homem chamado Alex Stainer foi morto na noite deste domingo (23) em um hotel situado na Avenida Anhanguera, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo informações preliminares, ele teria tido um surto e se envolveu em uma briga com outro hóspede do local, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil (PC). De acordo Delegacia de Investigação de Hom...