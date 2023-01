Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (13) enquanto estava indo ao supermercado com a esposa e o filho, em Jataí, a 321 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito estava com o capuz da blusa cobrindo a cabeça e efetuou quatro disparos contra a vítima.

Conforme relato da corporação, o suspeito se aproximou, tirou a arma da cintura e realizou os disparos. “Logo após, os moradores saíram de casa e acionaram a Polícia Militar (PM)”, disse. O homem não foi preso, porém a PC abriu um inquérito policial para tentar identificá-lo e entender o motivo do crime.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, porém, segundo a corporação, quando a equipe chegou ao local, a vítima já não tinha sinais vitais. “Óbito no local”, destacam. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o corpo da vítima foi liberado à família na manhã desta sexta-feira (13).

O caso será investigado pelo delegado Leonardo Pires, da PC de Jataí. Segundo a corporação, ele não pode atender à reportagem devido estar em oitivas. O POPULAR entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria.

Leia também:

- Testemunha diz que viu colchão e lençol sujos de sangue em quarto de motel onde mulher foi morta

- Jovem é presa suspeita de matar homem com 20 facadas nas costas, em Goiânia

- Suspeito de matar garotas de programa em Goiás e no Paraguai já foi preso por estupro, diz polícia