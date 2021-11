Cidades Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos que conheceu em live Abuso aconteceu após o acusado convidar a adolescente para sua residência, alegando que ela teria ganhado um sorteio e precisava receber o prêmio

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Alvorada do Norte, cumpriu, nesta quinta-feira (4), mandado de prisão contra um homem acusado de estuprar uma adolescente de 12 anos. O investigado não teve sua identidade divulgada. A apuração do caso começou a partir de denúncias feitas pela mãe e pela tia da vítima. De acordo com as investigações, o acus...