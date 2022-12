Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (5) após efetuar disparos na porta de um bar no Parque das Amendoeiras, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), após o jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo, o suspeito e um amigo se envolveram em uma briga com outros rapazes por causa de ciúmes.

Segundo o tenente Paulo Cezar de Castro, a confusão começou depois que o suspeito mexeu com a mulher de outro rapaz. “Houve uma pequena discussão, os suspeitos saíram do bar, buscaram uma arma e voltaram para o local procurando o rapaz para efetuar o disparo contra ele”, narrou.

Segundo o oficial, quando os suspeitos chegaram no local, os outros rapazes já haviam ido embora. “Outros clientes e os funcionários avisaram que o rapaz não estava mais no bar. Não satisfeito com o alvo dele não estar no local, o suspeito fez os disparos para cima na saída do estabelecimento”, afirmou.

Com a situação, os funcionários chamaram a polícia, que conseguiu localizar o carro dos suspeitos. “Na abordagem, localizaram a arma e os carregadores usados no crime”, disse Paulo Cezar. O suspeito e o amigo dele foram presos por porte ilegal de arma e por disparo de arma de fogo em via pública.

Por fim, o tenente conta que apenas uma mulher precisou ser socorrida, pois se assustou com os disparos e passou mal. Entretanto, destaca que ninguém ficou ferido. “Ambos os suspeitos presos têm outras passagens por furto, formação de quadrilha e por tráfico”, finalizou Paulo Cezar.

