Cidades Homem é preso ao atirar pra cima durante briga após jogo do Brasil, Goiânia; vídeo Confusão teria começado depois que o suspeito mexeu com a mulher de outro rapaz, relata Polícia Militar

Um foi preso na noite desta segunda-feira (5) após efetuar disparos na porta de um bar no Parque das Amendoeiras, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), após o jogo da Seleção Brasileiras, o suspeito e um amigo se envolveram em uma briga com outros rapazes por causa de ciúmes. O tenente Paulo Cezar de Castro relatou que a confusão começou depois que o ...