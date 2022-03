Cidades Homem é preso ao tentar retirar carro apreendido pela PRF com documentação falsa Suspeito tentou fazer a retirada de uma L200 TRITON do pátio da polícia em Simolândia

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao tentar retirar no pátio da corporação um carro apreendido com documentação falsa. O caso ocorreu nesta quinta-feira (31) no pátio da PRF, na BR-020, em Simolândia, região Leste de Goiás. De acordo com os policiais que participaram da ocorrência, o homem se apresentou à Unidade Operacional da PRF...