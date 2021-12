Cidades Homem é preso após agredir a companheira com cabeçadas em Morrinhos Suspeito pode pegar de 1 a 4 anos de reclusão pelo crime de lesões corporais em situação de violência doméstica

Um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira (14) suspeito de agredir a companheira com cabeçadas. O crime ocorreu no setor São Francisco de Assis, em Morrinhos. Caso seja condenado, o suspeito pode pegar de 1 a 4 anos de reclusão pelo crime de violência doméstica. Segundo o investigador Fernando Gontijo, a vítima procurou a delegacia do município após sofrer...