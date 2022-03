Cidades Homem é preso após ameaçar com faca ex-companheira e descumprir medidas protetivas, em Posse Mulher já estava separada do homem, por já ter sofrido violência doméstica, e tinha a seu favor medidas protetivas de urgência definidas pela a Vara de Posse

Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (10), em Posse, após agredir a ex-companheira com tapas no rosto, ameaça-la com uma faca e descumprir medidas protetivas de urgência concedidas para a mulher. A investigação apontou que a vítima estava em um bar, quando foi surpreendida com a presença do ex-companheiro, que estava querendo reatar o relacionamento amoros...