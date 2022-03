Cidades Homem é preso após ameaçar expor fotos íntimas de menina de 11 anos, em Quirinópolis Suspeito teria exigido as imagens e um encontro com a vítima após fazer uma série de ameaças

Um homem de 52 anos foi preso nesta quarta-feira (18) após tentar aliciar e ameaçar uma menina de 11 anos, em Quirinópolis, município localizado na Região Sul de Goiás. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito conversava com a vítima por um aplicativo de mensagens e exigia fotos íntimas e encontros com a garota. Conforme revelado pela investigação, o ...