Cidades Homem é preso após balear cliente durante briga em distribuidora de bebidas de Uruaçu; veja vídeo Clientes lincharam atirador, que também precisou ser levado ao hospital em estado grave

Um homem foi preso na última segunda-feira (18) suspeito de efetuar disparos durante uma discussão dentro de uma distribuidora de bebidas, em Uruaçu, a 279 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a confusão começou entre duas mulheres e a motivação seria ciúmes, alegaram as testemunhas. “Duas mulheres começaram as discussões e [dois] conhecidos delas entraram no mei...