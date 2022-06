Cidades Homem é preso após fugir de blitz em carro de luxo e agredir policial De acordo com a Polícia Militar, o homem estava bêbado, com os olhos vermelhos e chegou a agredir um agente ao ser abordado

Um motorista de um carro de luxo foi preso após fugir de blitz da Balada Responsável na madrugada desta sexta-feira (17), em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava bêbado, com os olhos vermelhos e chegou a agredir um policial ao ser abordado. Antônio de Freitas Júnior, comandante do batalhão de trânsito da Polícia Militar, informou que, ao ser si...