Homem é preso após matar cachorro e ameaçar a mulher em Nova Glória

Um homem de 42 anos foi preso em Nova Glória, município goiano do Vale do São Patrício, após matar a cadela da família com três tiros. Posteriormente, o suspeito se envolveu em uma briga com a mulher e a ameaçou. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem estava bêbado quando cometeu os crimes. Segundo os militares, a mulher, de 44 anos, denunciou o susp...