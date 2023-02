Um jovem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (31) suspeito de torturar e manter a ex-companheira em cárcere privado, em Rio Quente, a 174 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito só permitia que a vítima, de 31 anos, fosse para o trabalho, local onde ela pediu socorro para um colega.

O capitão Elvisley Lemes, do 26º Batalhão da PM de Caldas Novas, que atende as ocorrência em Rio Quente, revela que o suspeito responde por dois processos de violência doméstica contra a própria mãe e a ex-companheira. Além disso, informou ainda que durante a abordagem, o suspeito culpou a vítima pela situação.

“Ele alega que a motivação foi ciúmes e tentou culpar a vítima pelas agressões”, disse Elvisley. A mulher denunciou o caso à polícia na segunda-feira (30), após contar para um colega de trabalho que era agredida e que o companheiro a impedia de visitar a família e os amigos dela.

Elvisley revela que o casal havia rompido o relacionamento devido ao ciúmes do suspeito. “Em dezembro, eles teriam voltado e, após eles reatarem, a vítima informou que ele se tornou mais obsessivo e ciumento. As agressões se tornaram constantes e o suspeito só permitia que ela fosse ao trabalho”, informa.

Denúncia

Com apoio do colega de trabalho, a vítima saiu do trabalho e procurou a delegacia para denunciar o companheiro à polícia. “Ela realizou o exame de corpo de delito, foi levada para um lugar seguro. Os policiais iniciaram as diligências para localizar o suspeito, que foi preso nesta terça-feira (31)”, informa o capitão.

“Ele foi conduzido à delegacia, onde o delegado o autuou em flagrante pelos crimes tortura, lesão corporal grave e violência doméstica. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não pode verificar se ele passou por audiência de custódia e se continua preso até a última atualização desta matéria.

