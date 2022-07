Cidades Homem é preso após organizar caravana do Vila Nova ao RJ e sumir com dinheiro de torcedores Crime ocorreu em abril deste ano após suspeito formar grupo com torcedores e oferecer passagens para jogo pela Copa do Brasil

Um homem de 22 anos foi preso nesta segunda-feira (4), em Goiânia, suspeito de aplicar um golpe contra aproximadamente 25 torcedores do Vila Nova em abril deste ano. Segundo as investigações, o jovem teria criado um grupo de WhatsApp com torcedores do time e afirmou que estaria organizando uma viagem para o Rio de Janeiro. O objetivo era reunir a turma para um jogo c...