Cidades Homem é preso após se esconder em chiqueiro para fugir da polícia em Goiás O suspeito teria tentado matar um colega com um facão após uma briga

Um homem de 54 anos foi preso nesta quarta-feira (30) suspeito ter tentado matar um colega com um facão, após uma briga, em Santo Antônio do Descoberto, município goiano localizado na região do Entorno do Distrito Federal (DF). O investigado tentou fugir das equipes policiais, mas acabou sendo encontrado em um chiqueiro, com porcos. De acordo com informações do bol...