Um homem foi preso neste domingo (19), no Setor Cristina, em Goiânia, suspeito de oferecer dinheiro para duas meninas, uma de 14 e outra de 7 anos, mostrarem a ele as partes íntimas. De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai de uma das meninas teria ouvido o pedido e, na sequência, uma discussão entre os dois homens teria começado.

A PM relatou que, após a discussão, uma briga entre eles teve início, motivo pelo qual a corporação foi acionada. Segundo a Polícia Militar, enquanto discutiam, o pai de uma das meninas teria pedido que o suspeito fosse embora do local.

Ainda de acordo com a corporação, após entrar em seu carro, o suspeito teria tentado atropelar todas as pessoas que estavam na rua no momento da discussão, e, não conseguindo, acabou perdendo o controle do carro e parando em um lote baldio.

Nesse momento, segundo o relato da polícia, o pai da vítima, com ajuda de outra pessoa, danificou o carro do suspeito.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da capital.

Por não terem tido os nomes revelados, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos envolvidos até a última atualização desta matéria.

