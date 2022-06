Cidades Homem é preso após ser gravado furtando fios de energia de casa de PM em Goiânia Suspeito tem 35 anos e usava tornozeleira eletrônica. Depois de preso, ele confessou o crime

Um homem de 35 anos foi preso em Goiânia na última segunda-feira (30) por furto de fios de energia. Ele foi encontrado depois que um vídeo que mostra o suspeito em cima do muro da propriedade viralizou no Instagram. O dono do imóvel, que é policial militar, reconheceu o imóvel. O homem foi encontrado, preso e confessou o crime. O furto ocorreu entre a noite de dom...