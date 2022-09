Um homem de 37 anos foi preso nesta segunda-feira (19) por tentar matar a mulher a facadas, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito alegou que sonhou que estava sendo traído pela companheira, com quem convive há 13 anos e tem 4 filhos.

De acordo com a polícia, o homem acordou no meio da noite após ter o sonho e questionou a mulher. Ela negou que estaria o traindo e voltou a dormir. Insatisfeito, pegou uma faca e feriu a vítima no pescoço, clavícula e nas mãos. A mulher conseguiu correr e buscar atendimento médico em um hospital municipal. O crime foi cometido no início de agosto deste ano.

O agressor vai responder por tentativa de feminicídio, após ter um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Planaltina. O investigado foi preso pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e já tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio praticado em Formosa.

As autoridades policiais pediram medidas protetivas para a vítima e a ação foi inserida no contexto da Operação Maria da Penha, do Ministério da Justiça. O nome do suspeito não foi divulgado.

