Um homem de 40 anos foi preso após tentar furtar 15 cabeças de gado de um fazendeiro que ele tinha acabado de ir ao velório, em Arenópolis, no oeste de Goiás, segundo a Polícia Militar. Os policiais contaram que o suspeito não era amigo do proprietário e aproveitou a oportunidade que a fazenda estava só.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

O caso aconteceu na sexta-feira (27). De acordo com o Tenente Dayan, do Batalhão Rural da PM, o suspeito já é conhecido por furtos de gado na região e ficou por duas horas no velório do fazendeiro, o que causou desconfiança nos parentes.

“Ele ficou no velório de 8h às 9h, e as pessoas desconfiaram de ele estar lá. Ele tentou efetuar o furto, até contratou um caminhão para transportar o gado, mas chegamos na fazenda e ele foi preso em flagrante”, disse o tenente.

Ainda de acordo com a PM, com o homem também foram apreendidos uma caminhonete e um cheque com o valor de quase R$ 15 mil. Ele foi levado para a delegacia, onde ficou detido.

Como a identidade do suspeito não foi revelada, a reportagem não conseguiu verificar se ele permanece preso.