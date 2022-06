Cidades Homem é preso com dinheiro falso escondido na cueca em Jataí, diz PF Suspeito usou nota falsa para viajar de Mineiros à Jataí onde foram encontradas mais cópias que somaram R$ 1.200 mil

Um homem foi preso em Jataí, na região Sudoeste do estado, nesta segunda-feira (6), após a Polícia Federal (PF) encontrar R$ 1,2 mil em notas falsas escondido na cueca dele. De acordo com informações, ele teria saído de Mineiros e na rodoviária de lá pagou a passagem com uma dessas cédulas. As funcionárias do guichê da empresa de transporte interestadual ao consta...