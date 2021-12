Cidades Homem é preso depois de ameaçar de morte e bater com arma no rosto da ex, em Petrolina de Goiás Policiais encontraram na casa dele arma de fogo com 8 munições e três camisetas com o nome da Polícia Civil

Um homem foi preso no último domingo (19) após ameaçar de morte a ex-namorada e bater com uma arma no rosto dela, que causou um ferimento na boca. A vítima procurou a polícia para denunciar a agressão junto com uma amiga, que informou ter sido empurrada pelo suspeito. Após a denúncia, os policiais foram em busca do suspeito e, na casa da mãe dele, eles encontraram uma ar...