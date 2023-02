Um homem foi preso neste domingo (6) no setor São Francisco, em Goiânia, por suspeita de agressão contra sua companheira, disse a Polícia Militar (PM). Foi a segunda vez em oito dias que a polícia esteve no local para prender o homem que descumpriu uma medida protetiva. De acordo com o Batalhão Maria da Penha, no dia 28 de janeiro eles estiveram na residência pelo mesmo motivo.

De acordo com a Polícia Militar, quando entraram na casa para fazer a abordagem contra o suspeito, ele usou uma faca para tentar agredir os militares. Para conter o homem, um dos policias efetuou um disparo no joelho do suspeito.

A PM disse que foi solicitado atendimento médico para o homem e ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Os familiares da vítima falaram para a polícia que já tinha mais de uma semana que a mulher não dava notícias e que o autor das supostas agressões já estava solto e descumprindo a medida protetiva.

Ainda segundo relatos da família, quando foram até a casa da mulher, encontraram ela confusa e falando com dificuldade. A vítima estava com hematomas na coxa e a filha disse que notou vários ferimentos na genitália da mãe.

A polícia informou que o Batalhão Maria da Penha foi acionado pela família pelo descumprimento de medida protetiva e pelas novas lesões encontradas na mulher e sinais abuso sexual. Segundo a PM, a vítima realizou exame no IML sendo confirmado as lesões nas coxas e genitálias.

