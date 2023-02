Um homem foi preso e um adolescente apreendido nesta terça-feira (31) por suspeita de roubar e esfaquear passageiro dentro de ônibus do transporte coletivo, em Trindade, na Região Metropolitana. O caso aconteceu por volta das 18h na linha que saía da cidade com destino à Goiânia. A vítima foi ferida no peito e os suspeitos encontrados pela Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, os suspeitos têm 20 e 17 anos, e mesmo tendo conseguido o aparelho celular da vítima, ainda acertaram um golpe de faca na altura do peito. O jovem de 16 anos foi socorrido pelo Corpos de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

A capitã da polícia Militar, Deyse Pereira Vaz Veiga, responsável pela ocorrência, informou ainda que os dois suspeitos foram presos em flagrante e permanecem detidos. O homem de 20 anos, tem passagem por furto e homicídio e o menor já cometeu atos infracionais análogos ao roubo e tráfico.

Leia também:

- Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de adolescente dentro de supermercado

- Polícia prende suspeito filmado ao matar homem que teria aplicado golpe em venda de oficina; vídeo

- Adolescente é suspeito de esfaquear homem para defender a mãe, em Goiânia