Cidades Homem é preso em Arenópolis por pesca predatória Com o preso foram apreendidos aproximadamente 100 quilos de pescado, além de material que indica a pesca irregular

Um homem foi preso em flagrante em Arenópolis por pesca predatória. Ele estava no Rio Caiapó com materiais considerados ilegais para a pesca, como o feixe, que é uma armadilha, parecida com uma grade, usada para obstruir o córrego e impedir que os peixes passem. Ele ainda portava duas redes, tarrafa e espingarda de mergulho. A Polícia Militar chegou ao local onde o...