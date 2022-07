Cidades Homem é preso em Cachoeira Alta suspeito de matar mulher em Uberlândia Wellen Kássia Cardoso, de 34 anos, foi morta pelo marido com cinco facadas no pescoço, em Uberlândia

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu, nesta quarta-feira (13), Diego Mendes Pireth, de 39 anos, suspeito de matar a esposa na frente do filho de 8 anos. A vítima, Wellen Kássia Cardoso, de 34 anos, foi morta pelo marido com cinco facadas no pescoço, em Uberlândia. Diego foi preso em Cachoeira Alta, interior de Goiás. A PM disse que avistou um carro suspeito na BR-...