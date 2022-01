Um homem de 41 anos que estava foragido foi preso nesta sexta-feira (7) em uma clínica de recuperação do bairro Lindo Horizonte, em Abadiânia. A prisão ocorreu após troca de informações entre as policiais de Goiás e do Tocantins.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de tráfico de drogas, expedido pelo Poder Judiciário da comarca de Colmeia (TO). Após ser capturado homem foi levado para a prisão de Anápolis, onde permanecerá à disposição da Justiça.