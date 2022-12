Cidades Homem é preso em flagrante por cárcere privado, violência doméstica e maus-tratos, em Hidrolândia Na casa, foram encontrados uma mulher suja de sangue e duas crianças com fome

Um homem foi preso em flagrante por cárcere privado, violência doméstica e maus-tratos, em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia. A Polícia Militar (PM) conta que no local do crime foram encontradas duas crianças, sujas e com fome, e a mãe delas, que estava na cama suja de sangue e urina. A mulher foi encaminhada, quase sem vida, para o Hospital de Urgências d...