Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar a filha de dois anos em Goiânia

Atualizada às 12h48. Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (30), em Goiânia. Ele é suspeito de estuprar a filha, uma menina de dois anos. A vítima, de acordo com a polícia, foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento e está sendo submetida a uma cirurgia. De acordo com a polícia, o suspeito ...