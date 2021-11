Cidades Homem é preso em flagrante suspeito de furtar cabos de operadora em Luziânia O investigado usava um uniforme de prestador de serviços durante os furtos para não levantar suspeita. A empresa estima que o prejuízo seja de mais de R$ 73 mil

Foi preso em flagrante, por meio do por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri), nesta quarta-feira (10), um homem, que não teve a sua identidade e idade divulgadas, suspeito de furtar fios de uma operadora no Parque Luzília, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito r...