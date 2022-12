Cidades Homem é preso em Goiás suspeito de estuprar e engravidar adolescente no Pará O acusado já tinha sido preso por esse crime, mas foi solto e fugiu para Goiás três anos atrás

Um homem de 32 anos foi preso ontem (29) suspeito de estupro de vulnerável, em Aparecida de Goiânia. O investigado fugiu da cidade Dom Eliseu, no Pará, onde o crime aconteceu, e foi preso numa chácara no setor Jardim Rio Dourado, local onde era caseiro. O homem já tinha sido preso no Pará por conta dessa investigação, mas foi solto e acabou fugindo 3 anos a...