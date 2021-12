Cidades Homem é preso em laboratório de refino de drogas no Setor Jaó, em Goiânia O suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e os objetos apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes

Um laboratório de refino de drogas foi localizado e um homem preso, na noite desta terça-feira (14), no Setor Jaó, em Goiânia. No local, os policiais militares apreenderam drogas, maquinários e insumos utilizados para o refino de cocaína. O suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e os objetos apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes.