Cidades Homem é preso em Pontalina suspeito de transmitir de propósito o vírus HIV Seis mulheres denunciaram o suspeito, quatro delas apresentaram exame positivo

L.F.S, de 37 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (21) em Pontalina, no sul de Goiás, acusado de transmitir o vírus HIV, que provoca Aids, a algumas mulheres com quem teve relacionamento nos últimos tempos. Seis delas compareceram à sede da Delegacia da Polícia Civil do município para denunciar o suspeito que não teria avisado a elas de sua condição. Quatro a...