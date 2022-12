Um homem foi preso nesta quinta-feira (8) após agredir a esposa em uma distribuidora de bebidas, em Rio Verde, a 232 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas em casa.

“Eles estavam tomando cerveja em casa e quando acabou, ambos saíram para comprar mais em uma distribuidora de bebidas. Chegando no local, o casal teve um desentendimento e começou a brigar”, relata a PM.

Ao chegar em casa, a discussão se intensificou e o marido começou a agredir a esposa com murros e chutes no rosto. Por isso, as equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas até o local.

A vítima não precisou ser levada para uma unidade de saúde e, segundo a corporação, ela e o marido foram encaminhados à delegacia. Caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Verde.

