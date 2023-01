Um homem foi levado pela polícia depois de tentar furtar carnes em um supermercado de Jataí, na região sul do Estado. O caso aconteceu no dia 31 de dezembro e o suspeito foi abordado por policiais quando tentava passar outros produtos no caixa.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o homem tem 43 anos e foi preso no local. Em posse do suspeito a polícia informou que estava a mochila com diversas porções de carne que ele teria pegado dentro do supermercado.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança do estabelecimento comercial, é possível ver o homem pegando quatro pacotes de carne e colocando no carrinho, onde também está uma mochila. Depois as câmeras flagram o suspeito em outro corredor do supermercado colocando os pacotes de carne dentro da mochila.

Depois disso ele aparece no caixa passando outros produtos e já com a mochila nas costas. Nesse momento é possível ver na imagens que dois policiais militares se aproximam do suspeito e o levam para fora do supermercado.

A PM informou que o homem não tem registros anteriores por crimes.

Nossa reportagem tentou contato com a Polícia Civil para confirmar informações os valores das carnes que o suspeito tentou levar e o andamento da ocorrência, mas até a publicação da matéria não tivemos retorno.

