Cidades Homem é preso pela PF com notas falsas em Rio Verde Cédulas continham características similares às verdadeiras, simulando alguns elementos de segurança. Caso seja condenado, suspeito pode pegar até 12 anos de prisão

Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) em flagrante nesta terça-feira (29) depois de receber um pacote com a quantia de R$ 1 mil em notas falsas. Em parceria com os Correios, os policiais federais monitoraram a entrega. Foram apreendidas cinco cédulas de R$ 100 e dez cédulas de R$ 50. As notas foram inspecionadas e foram constatadas características simil...