Cidades Homem é preso por furtar picanha em supermercado de Catalão e esconder dentro da cueca Ele já teria praticado mesmo delito três dias antes de se preso pela PM. Ele pagou fiança e foi solto

Uma história inusitada de furto foi registrada em Catalão nesta semana. Um homem de 37 anos foi preso depois de tentar sair de um supermercado no Bairro São João com uma peça de picanha dentro da cueca. O volume na parte da frente do short chamou a atenção dos funcionários, que acionaram a Polícia Militar. O homem já estava sendo monitorado porque ele é suspeito de ter...