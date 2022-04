Cidades Homem é preso por importunação sexual contra mulher que caminhava em Jaraguá Suspeito, que estava embriagado, mostrou as genitálias e disse para os policiais que ‘procurava diversão’

Um homem foi preso por importunação sexual contra uma mulher que caminhava pelas ruas de Jaraguá, no Centro Goiano. A prisão ocorreu na quinta-feira (21) depois que o suspeito mostrou as genitálias para a vítima e ainda correu em direção a ela dizendo: “quero ficar com você; Estou carente”. A mulher conseguiu correr para casa e em seguida chamou a Polícia Milita...