Cidades Homem é preso por suspeita de embriagar filho de 5 anos com vinho, em Porteirão Criança foi levada ao hospital vomitando e mal conseguindo ficar de pé

Um homem foi preso, no último final de semana, suspeito de embriagar com vinho o filho de apenas cinco anos, no município de Porteirão, Sudoeste de Goiás. A criança precisou ser levada ao hospital após começar a vomitar e mal conseguir ficar de pé, em decorrência do consumo da bebida alcoólica. Questionado, o pai revelou que não era a primeira vez que dava vinho ao f...