Um homem de 35 anos foi preso na noite desta quarta-feira (25), no Setor Aeroviário, em Goiânia, suspeito de pedofilia por ter gravado e guardado vídeos de pornografia infantil no próprio celular. De acordo com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) da Polícia Militar (PM), durante a abordagem, o suspeito ainda confessou um possível abuso sexual contra a filha.

As equipes da CPU relataram que receberam uma denúncia anônima que descrevia as características físicas do suspeito. Durante o patrulhamento pelo Setor Aeroviário, em Goiânia, ele foi localizado e, no momento da abordagem, estava vendo vídeos de pornografia infantil pelo celular. “Ele assumiu e disse que na casa dele tinha mais vídeos guardados”, informam.

Na casa do suspeito, os policias encontraram roupas infantis e um celular com varios vídeos de pornografia infantil. “Os vídeos foram gravados pelo próprio suspeito, neles apareciam crianças em locais públicos de Goiânia”, destaca a corporação.

Dois vídeos divulgados pela PM mostram o homem filmando o próprio rosto com crianças caminhando atrás dele, o que, segundo o ele, é uma coincidência. Além disso, as equipes da CPU confirmaram que, durante a abordagem, o suspeito confessou um possível abuso sexual contra a filha.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de pedofolia, encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia e, de acordo com a CPU, abuso sexual contra a filha ainda será investigado. O POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil (PC) para questionar se o caso já está sendo apurado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

