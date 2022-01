Cidades Homem é preso por tentativa de homicídio contra mulher grávida no Parque Atheneu, em Goiânia Vítima foi atingida com um tiro no rosto e socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Um homem foi preso por suspeita de tentativa de homicídio contra uma mulher grávida, neste sábado (15), no setor Parque Atheneu, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida com um tiro no rosto. Quando os militares chegaram, o homem ainda estava no local e confessou que o disparo foi feito por ele. À PM, ele disse que o motivo seria um desent...