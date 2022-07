Cidades Homem é preso suspeito de abusar da irmã do amigo, em Alvorada do Norte O abuso era recorrente e o homem se aproveitava da proximidade e confiança da família para frequentar a casa e descobrir os horários em que a garota ficava sozinha na residência

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda feira (18), um homem suspeito de praticar abuso sexual contra uma adolescente em Alvorada do Norte, região noroeste de Goiás. De acordo com a polícia, a vítima possui transtornos mentais e é irmã de um amigo do suspeito. O abuso era recorrente e o homem se aproveitava da proximidade e confiança da família para frequentar a casa...