Cidades Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de sobrinhos de 8 e 12 anos em Piracanjuba Segundo a polícia, suspeito cometia os abusos na casa das vítimas quando elas estavam sozinhas

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira (1º), um homem de 57 anos suspeito de abusar sexualmente de seus próprios sobrinhos, duas crianças de 8 e 12 anos, em Piracanjuba, Sul do estado. As investigações apontaram que os abusos aconteciam na casa das vítimas, quando elas ficavam sozinhas. O caso foi denunciado à polícia pelos familiares das vítimas com o ...