Um homem de 21 anos foi preso suspeito de agredir a companheira e a filha dela, de três anos, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. A princípio, a mãe negou que havia sido agredida, mas depois acabou confirmando que lesões anteriores foram provocadas pelo companheiro. Embora a criança afirmasse que o padrasto era autor das agressões, o casal alegou que a menina havia se ferido ao cair de um triciclo. Contudo, a delegada que investiga o caso, Thaynara Andrade, informou que a mãe disse não ter visto essa queda. A prisão foi realizada na sexta-feira (24).

A delegada disse ao POPULAR que a Polícia Militar de Goiás (PM-GO) chegou na residência após denúncias e, no local, constatou diversas lesões na criança e na mãe. A menina tinha machucados nas costas, nos braços e no rosto. A mãe, nos braços e na perna. O suposto autor das agressões e a mãe da criança não disseram quanto tempo tinha de relacionamento, mas informaram que moravam juntos desde o início do ano.

A delegada informou que a mãe chegou a perguntar ao companheiro o que tinha acontecido com a menina após ver os machucados na filha e ele disse que ela tinha caído do triciclo, então a mulher aceitou a versão.

mãe e a menina foram levadas para exame no Instituto Médico Legal (IML). O laudo apontou que as lesões da mãe tinham de um a dois dias e os da criança já eram de dois ou mais dias. Em outras partes do corpo, a menina já tinha cicatrizes mais antigas.

No sistema de denúncias da PM-GO havia também a informação de que o local era usado para o tráfico de drogas e, após vizinhos confirmarem que sentiam cheiro de droga e uma movimentação estranha de pessoas no local, os policiais fizeram buscas na residência e encontraram porções de maconha e cocaína.

O homem passou por uma audiência de custódia no sábado (25) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi autuado por lesão corporal e tráfico de drogas. Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.