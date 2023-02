Um homem, de 28 anos, foi preso suspeito de agredir a esposa, o bebê do casal e importunar sexualmente a enteada de 15. O caso foi descoberto pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) quando o filho foi levado ao Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do Setor Novo Horizonte, em Goiânia, na quarta-feira (22).

De acordo com o relato policial, a esposa contou que ela e o marido estavam discutindo, até que o homem começou a xingá-la. Durante as ofensas, o filho do casal estava no colo do suspeito. Em um determinado momento, o homem empurra a esposa e o filho deles acaba caindo no chão e machucando a cabeça.

O homem saiu com a criança para atendimento médico e a esposa, após acionar o 190 da PM-GO, foi atrás dos dois junto com sua filha mais velha. No local, o tenente José Eduardo, disse que a adolescente se encorajou e chamou os policiais para contar o que o padrasto a importunava sexualmente desde os 11 anos.

Segundo a PM-GO, a jovem disse que chegou a contar para a mãe sobre as situações envolvendo o padrasto, contudo, a mulher não acreditou. A menina também contou para a avó o que havia acontecido.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO). Até a publicação desta matéria, o POPULAR não conseguiu localizar a identidade do suspeito.