Um homem foi preso nesta quarta-feira (11), suspeito de agredir a mulher com um cabo de rodo, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), uma testemunha denunciou a agressão ligando diretamente na delegacia, e quando os policias chegaram no local já encontraram a vítima caída no chão, sem conseguir se mexer.

A mulher contou à polícia que o companheiro fez ameaças com uma faca e a agrediu com um cabo de rodo. Ela ainda relatou que os dois estavam se relacionando há oito meses, mas tinha pedido para ele ir embora na manhã de quarta-feira. O suspeito chegou a pegar as malas e sair de casa, mas segundo a vítima, ele retornou à tarde bastante agressivo e aparentemente bêbado.

De acordo com a vítima, quando o suspeito retornou, ele entrou na casa e pegou uma faca dizendo que iria matá-la. Ela contou que entrou em luta corporal com o companheiro e tentou enforcá-lo para se defender. Neste momento, um vizinho se envolveu na briga e conseguiu tirar a faca das mãos do suspeito. Após isso, o homem espancou a mulher com um cabo de rodo, atingindo o pescoço e a coluna dela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima, que estava consciente, para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo). O nome da mulher não foi divulgado, e por isso O POPULAR não conseguiu saber o estado de saúde dela.

A polícia informou que o suspeito de tentativa de feminicídio vai responder por lesão corporal e ameaça. O nome do agressor não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu contato com a defesa dele.

